Usa, dopo 2 anni di indagini, nessun accusato per la morte... -2

New York, 19 apr. - Un'overdose "accidentale", ha detto Metz, provocata dall'assunzione di farmaci contraffatti contenenti il fentanyl, un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, ma etichettati come Vicodin, un antidolorifico molto più leggero. "Prince non aveva idea che stesse prendendo una pillola contraffatta che poteva ucciderlo". Non ci sono prove che dimostrino come abbia ottenuto le pillole o che qualcuno abbia voluto fargli assumere dei farmaci che mettevano a rischio la sua vita.

Le autorità statunitensi avevano aperto un'indagine per scoprire come l'artista avesse ottenuto le prescrizioni mediche. Nessuna delle prescrizioni trovate nella sua casa era intestata a lui.

Poco prima della conferenza di Metz, le autorità del Minnesota hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per chiudere una causa civile contro il dottor Michael Schulenberg, che vide Prince due volte nelle settimane precedenti alla morte dell'artista. Il dottore pagherà una multa di 30.000 dollari: era stato accusato di aver prescritto dei farmaci al batterista di Prince sapendo che li avrebbe presi l'artista; Schulenberg non ha comunque ammesso responsabilità.