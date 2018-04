Delrio: accordo con M5S sarebbe umiliazione per Berlusconi

Roma, 19 apr. - "Noi siamo sempre stati disponibili a parlare e dialogare con chi riceverà l'incarico formale". Lo ha dichiarato Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, intervistato a Cartabianca su Raitre.

"In questo primo giro - ha ricordato l'esponente dem - non siamo stati invitati, perché l'obiettivo è un altro. Ne prendiamo atto volentieri, ma non è un problema perché le incompatibilità fra noi e il centrodestra sono totali. Tra l'altro non riesco a capire come Berlusconi possa subire una umiliazione di questo tipo, dopo tutto quello che ha detto e fatto, ma questi sono problemi loro".