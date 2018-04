Di Maio: governo con Lega, disponibili a sostegno esterno Fi-FdI

Roma, 19 apr. - Sì a un governo con la Lega ma solo con l'appoggio esterno di Forza e Fratelli d'Italia. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S al termine delle consultazioni con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Di Maio ha confermato il colloquio avuto con il leader della Lega: "Stamattina ci siamo sentiti e ci siamo detti che siamo disponibili a parlare di programmi e di questioni che riguardano l'Italia, però è anche vero che noi oltre determinate barricate e limiti non possiamo andare".

"Ho detto chiaramente che c'era la disponibilità a firmare un contratto di governo con Salvini e a formare un governo su quelle basi, e ho detto anche a Salvini che siamo disposti ad accettare l'idea che quel contratto e quel governo potessero essere sostenuti da Fi e FdI - ha spiegato Di Maio -, non potevamo impedire il sostegno di quelle forze politiche ma era chiaro ed evidente che l'interlocuzione dovesse avvenire tra noi due".

"Però, se poi sento che mi si chiede di sedermi a un tavolo con tre forze politiche più il M5s, un tavolo Di Maio, Salvini Berlusconi, Meloni per concordare il programma che deve ispirare il governo in cui ci sono personalità che vengono dalle singole forze politiche di centrodestra capite che per noi è molto complicato digerire questo scenario", ha precisato.