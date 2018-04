Delrio: nel merito non saremmo contenti di governo Lega-M5S

Roma, 19 apr. - "Sinceramente, nel merito non saremmo per niente contenti, anzi faremmo una opposizione durissima a queste misure": così il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio, ha commentato a Cartabianca su Raitre l'ipotesi di una intesa fra il M5S e il centrodestra che porti al varo sia della flat tax sia del reddito di cittadinanza.

"Noi - ha aggiunto - abbiamo cercato di dialogare fin dall'inizio, la loro sintonia non l'abbiamo inventata noi, nel senso che si sono spartiti le poltrone. Non si capisce perché non abbiano cominciato a parlare di programmi subito. Noi non abbiamo fatto niente per impedire, è chiaro, perché non ne abbiamo il potere di impedire questo ma abbiamo seguito una logica istituzionale. Come del resto è confermato dal fatto che il capo dello Stato ha seguito esattamente la stessa logica, dando l'incarico prima alla coalizione di centrodestra, poi valuterà altre questioni ma bisogna partire dal risultato elettorale, non si può far finta di niente".