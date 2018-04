M.O, palestinesi ricordano la "catastrofe", la nascita di Israele

Roma, 19 apr. - Migliaia di arabi israeliani hanno manifestato nella città di Haifa, nel nord di Israele, per ricordare il 70esimo anniversario della "catastrofe" ("Nabka" in lingua araba), la nascita dello Stato di Israele nel 1948, giorni in cui molti di loro vennero cacciati dalle loro case.

Con lo slogan "Your Independence Day is the day of our Nakba," (Il vostro Giorno dell'Indipendenza è i giorno della nostra catastrofe) si sono riuniti nella cittadina di Atlit, circa 12 chilometri a sud di Haifa, con centinaia di bandiere palestinesi, per chiedere il diritto dei profughi di tornare nelle loro case, abbandonate nel 1948.

Israele intanto ha celebrato l'anniversario della sua fondazione con aerei da guerra che hanno compiuto evoluzioni sopra Haifa e le principali città. Gli arabi israeliani sono i discendenti dei palestinesi che sono rimasti sulla loro terra dopo la nascita di Israele: costituiscono circa il 17,5% della popolazione israeliana e lamentano discriminazione, in particolare per alloggi e il lavoro. (fonte afp)