Lombardia, F.Sala: nostri imprenditori guardano a mercato Vietnam

Milano, 19 apr. - "I nostri imprenditori sono molto interessati e incuriositi dal mercato del Vietnam che sta vivendo un momento di sviluppo sotto il punto di vista industriale. Su richiesta delle nostre Pmi nel 2017 abbiamo realizzato in questo Paese una missione economica che ha dato riscontri molto positivi e che vogliamo riproporre anche nel prossimo programma di internazionalizzazione". Lo ha scritto in una nota il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Fabrizio Sala, che ha incontrato a Palazzo Pirelli l'ambasciatore del Vietnam in Italia Cao Chinh Thien.

"Accogliamo con interesse la proposta dell'ambasciatore del Vietnam in Italia di organizzare nel mese di giugno un forum economico con incontri tra imprese lombarde e vietnamite. Si tratta di una buona occasione per aprire alle nostre imprese le porte di questo mercato emergente creando di conseguenza valore aggiunto sul nostro territorio" ha concluso Sala.