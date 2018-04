Tod's: ok da assemblea a bilancio 2017, dividendo 1,40 euro

Roma, 19 apr. - Via libera dagll'assemblea degli azionisti di Tod's al bilancio 2017 che si è chiuso con un utile per la capogruppo Tod`s di 71 milioni di euro (pari al 12,8 % dei ricavi). I ricavi di vendita sono stati pari a 963,3 milioni di euro, -4,1% rispetto al 2016.

L`assemblea ha, quindi, deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 1,40 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un pay-out del 65,2% calcolato sull`utile netto del gruppo. Lo stacco della cedola avverrà il 21 maggio 2018, con record date il 22 maggio 2018 e pagamento il 23 maggio 2018.

L'assemblea inoltre ha deciso di destinare 693.615,41 pari all`1% dell`utile netto realizzato dal gruppo nell`esercizio 2017, ad uno speciale fondo di riserva destinato ad essere utilizzato per il perseguimento di progetti di solidarietà sul territorio locale. L'assemblea ha inoltre rinnovato l`autorizzazione al consiglio di amministrazione per procedere all`acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l`importo massimo del 10% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna.