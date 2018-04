Accordo gruppo Cdp-Th Resorts per assegnare 3 villaggi ex... -2

Bologna, 19 apr. - L'intesa raggiunta oggi permetterà l'apertura già dalla stagione estiva 2018 del villaggio di Ostuni, che si compone di 400 camere, costruite secondo lo stile tipico della città pugliese, definita anche "Città Bianca", inserite in un parco privato di oltre 100 ettari.

Si aggiungeranno al catalogo neve 2018 il Villaggio di Marilleva: 250 camere, situate in Val di Sole, a 1400 metri d'altezza, con la possibilità di accesso diretto alle piste del comprensorio Skirama Dolomiti e circondate dalla natura incontaminata dei Parchi Naturali Adamello Brenta e dello Stelvio.

Il resort di Pila è composto, invece, da 250 camere di varie tipologie dedicate agli appassionati di sport invernali che potranno, sci ai piedi, godere di uno scenario mozzafiato, a 1.800 metri di altitudine, con vista sulle cime del Monte Bianco, del Cervino e del Monte Rosa.

"Queste ultime operazioni si inquadrano nella strategia di sviluppo e ampliamento del prodotto TH Resorts nel territorio italiano - ha commentato l'a.d., Gaetano Casertano -. Il piano di sviluppo è orientato a una crescita significativa sia nel comparto mare, arricchito con alcune tra le più belle destinazioni del nostro Paese, che in quello montagna dove Th Resorts si conferma primo operatore in Italia con ben 10 strutture nel prossimo catalogo neve". Per queste ultime acquisizioni "ci stiamo già impegnando per individuare la strategia di valorizzazione più efficace - ha aggiunto l'a.d. - per ridare il prestigio e il posizionamento sul mercato che queste strutture meritano, ma soprattutto per garantire la piena operatività di Ostuni già da questa stagione estiva".