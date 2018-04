Scuola, Furlan: contratto lavoro apre nuova stagione di diritti

Roma, 19 apr. - "È una svolta positiva per il mondo della scuola, della ricerca, dell'università e dell'alta formazione artistica e musicale, la firma definitiva oggi all'Aran del nuovo contratto di lavoro. Ma è anche un segnale importante per il futuro del nostro paese, in una stagione in cui abbiamo bisogno di scommettere sul sistema formativo e sui giovani". Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la sigla del contratto del comparto istruzione.

Per la Furlan "si sono poste le basi per una nuova stagione di contrattazione e di diritti per restituire dignità e centralità, prima ancora che risorse economiche importanti, ai tanti lavoratori del mondo della conoscenza che hanno sempre e comunque garantito, con innegabili sacrifici, che il sistema educativo e formativo andasse avanti in questi lunghi anni di crisi. Ma la firma di questo contratto deve innanzitutto trainare in un percorso virtuoso tutto il comparto dell'istruzione e della formazione, un mondo colpevolmente dimenticato dalla politica e da uno Stato datore di lavoro poco attento ai suoi dipendenti".