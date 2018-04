Anzaldi (Pd): per Raggi solidarietà Angeli è provocazione pro M5s

Roma, 19 apr. - "Un gesto doveroso, come la presenza del sindaco di Roma al fianco della giornalista Federica Angeli nel giorno della sua testimonianza al processo contro gli Spada, con Virginia Raggi si è trasformato in una clamorosa e vergognosa strumentalizzazione di carattere politico, se non peggio, una vera e propria provocazione. La sindaca, infatti, ha utilizzato i riflettori del processo per fare uno spot agli esponenti M5s di Ostia Di Pillo e Ferrara. Che c'entrano loro con le minacce alla Angeli?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Invece di prendere le distanze dai cinquestelle di Ostia - prosegue Anzaldi - che in un dossier avevano definito in maniera calunniosa la giornalista addirittura 'collusa con la mafia', la Raggi ha pensato bene di ribadire pubblico sostegno ai suoi colleghi di partito proprio nel giorno in cui ancora con più forza va ribadita vicinanza alla cronista. Delle due l'una: o è stata una gaffe, e allora dovrebbe scusarsi, o è stata una provocazione. E sui social ufficiali della Raggi non c'è traccia della solidarietà alla Angeli: paura di finire nel mirino dei tanti utenti targati M5s che attaccano e insultano quotidianamente la giornalista?".