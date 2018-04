Generale Usa: siti colpiti in Siria nascondevano cloro e sarin

New York, 19 apr. - "Crediamo che ci fosse, probabilmente, del cloro e del sarin, verosimilmente in tutti i siti" colpiti nell'attacco della scorsa settimana in Siria, deciso da Stati Uniti, Regno Unito e Francia; senza un accesso diretto, però, "rimarrà probabilmente una questione aperta". A dirlo è stato il generale Kenneth McKenzie, direttore dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, durante una conferenza stampa al Pentagono, in cui comunque ha ribadito di credere nella "assoluta preponderanza della prova che ci fossero armi chimiche".

"Stimiamo che le armi abbiano colpito gli obiettivi" ha aggiunto, confermando che l'attacco non ha provocato vittime. L'azione di Stati Uniti, Regno Unito e Francia è stata condotta nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, dopo il presunto attacco chimico delle forze del presidente Bashar al-Assad contro i civili a Douma, periferia di Damasco.