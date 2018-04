Renzi: proporrò tavolo di lavoro su problemi dei Comuni

Roma, 19 apr. - Matteo Renzi proporrà la costituzione di un gruppo di lavoro per affrontare le questioni che riguardano i Comuni. Lo annuncia lo stesso ex segretario del Pd nella sua e-news.

"Sto ricevendo - spiega - molte segnalazioni del popolo delle e-news su argomenti specifici da portare all`attenzione del Senato. Vi sto leggendo e vedo che ci sono molti stimoli. Ci sono molti colleghi bravissimi e cercherò d`accordo con il capogruppo Marcucci di farmi aiutare da loro per affrontare i tanti spunti che mi state ponendo. Ai sindaci, soprattutto, dico che ci sono dei bravissimi colleghi, sia alla Camera che al Senato, che hanno fatto esperienza come primi cittadini. Vorrei che i sindaci di tutta Italia, di qualsiasi colore politico, sapessero che siamo a disposizione per cercare di affrontare insieme le questioni delle singole comunità. Proporrò che si costituisca un gruppo di lavoro su questi temi, coordinato da un ex sindaco", conclude.