Giammanco: inserire mio ddl videosorveglianza tra priorità

Roma, 19 apr. - "Mi auguro che il Parlamento possa presto iniziare a lavorare e inserisca nell'agenda delle sue priorità la mia proposta di legge per l'introduzione delle telecamere in asili nido e strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, provvedimento già approvato in un ramo del Parlamento la scorsa legislatura. Dal 2008 mi batto per questa causa, è una proposta che ho presentato in tempi non sospetti, quando ancora i casi di maltrattamento in questi contesti non erano all'ordine del giorno. Oggi il problema si è trasformato in una vera e propria emergenza sociale a cui il legislatore deve dare delle risposte". Lo ha detto Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia, durante la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge depositato al Senato.

"Le telecamere - ha aggiunto - agiscono da deterrente e sono una forma di tutela per tutti, per i soggetti più deboli e vulnerabili ma anche per i lavoratori, che dovendo prendersi cura di loro hanno una grande responsabilità e possono essere macchiati a vita da una denuncia infondata. Le immagini sarebbero registrate da un circuito chiuso di telecamere criptate, nel rispetto della privacy di tutti, e sarebbero visibili solo dalle Forza dell'ordine dopo una denuncia. Ciò permetterebbe di velocizzare i tempi delle indagini sottraendo immediatamente bambini, anziani e disabili ai loro aguzzini o scagionando chi opera con assoluta professionalità e serietà",ha concluso Giammanco.