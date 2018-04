Renzi annuncia nuova Leopolda, sarà "La prova del nove"

Roma, 19 apr. - Matteo Renzi annuncia una nuova edizione della Leopolda, che si terrà a Firenze dal 19 al 21 ottobre prossimi.

"A quelli che sentono la mancanza delle nostre iniziative politiche (e magari mi contestano di essere troppo lontano come mi hanno scritto in tanti) - scrive nella sua e-news - vorrei inviare un abbraccio grande. E l`invito a sbarrare nell`agenda le date 19-20-21 ottobre 2018. Quel fine settimana tornerà la Leopolda. Si chiamerà 'La prova del Nove' e il titolo non ha bisogno di molte spiegazioni. Sarà il nono anno, certo. Ma non solo per questo sarà la prova del Nove".