Cnel: nel 2017 investimenti pubblici e privati saliti del +3,8%

Roma, 19 apr. - "Nel 2017 gli investimenti pubblici e privati in Italia hanno registrato una crescita del 3,8% rispetto all`anno precedente, a fronte di una crescita del 2,8% a livello di area euro. I dati confermano una recente inversione, almeno nei tassi di crescita, del gap tra il nostro Paese e il resto d`Europa. Tuttavia, se si considera il periodo 2007-2017, la variazione annuale degli investimenti privati e pubblici in Italia, pur se con un`oscillazione in linea con quella dell`area euro, è stata negativa per sette anni (2008-2014), anziché per cinque soli anni, come nella macro area (2008-2010 e 2012-2013). La distanza è ancor più evidente analizzando il tasso complessivo di variazione: dopo una fase (2000-2006) in cui gli investimenti totali crescono più rapidamente della media dell`area euro (+14,6% contro il +12,2%), per il periodo 2007-2017 si registra un crollo complessivo di 23 punti percentuali, a fronte di un più moderato -4,6% europeo".

E` quanto emerso oggi durante la presentazione del rapporto sulla finanza territoriale 2017 a cura di 6 istituti regionali di ricerca socioeconomica IRES Piemonte, IRPET Toscana, SRM Napoli, Éupolis Lombardia, Ipres Puglia e Liguria Ricerche.

"Quello di oggi è il primo di un ciclo di incontri organizzati per attivare meglio il Cnel e le realtà territoriali, a cominciare da quelle che si occupano degli stessi nostri problemi in materia di lavoro. Le nostre risorse interne sono limitate, abbiamo bisogno di coinvolgere le risorse di altre istituzioni. Per questo abbiamo già attivato molti contatti con realtà istituzionali nazionali, come Istat, Inps ed alcune università", ha detto il presidente Tiziano Treu aprendo i lavori.

"Negli ultimi anni una serie di misure ha cercato di contrastare la caduta degli investimenti; il superamento del Patto di stabilità interno, le leggi di bilancio 2017 e 2018 che concedono spazi finanziari agli enti, il supporto da parte dell`amministrazione centrale all`accelerazione della spesa dei fondi di coesione attraverso i Patti per lo sviluppo. Tra le possibili cause della dinamica negativa degli investimenti si individuano il difficile avvio della riforma dei conti pubblici e l`introduzione del codice degli appalti, riforme importanti e urgenti ma che richiedono tempo per entrare a regime. Per superare questi impedimenti e rendere operativi gli enti nel più breve tempo possibile è necessario intervenire rapidamente per la messa a regime di queste riforme attraverso l`emanazione delle linee guida Anac, una più decisa attivazione delle intese regionali (quali modalità di condivisione delle risorse per gli investimenti a scala regionale); un riordino istituzionale - assetti di governance decentrata: regioni, province, città metro, comuni, unioni di comuni, coerente e continuo nel tempo; accompagnare le risorse finanziarie con la capacità di gestione", si legge ancora nel rapporto.