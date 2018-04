Ue, Alfano soddisfatto per apertura negoziati con Tirana e Skopje

Roma, 19 apr. - Soddisfazione da parte del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Angelino Alfano per i passi avanti compiuti dalla richiesta di adesione due paesi balcanici all'Ue.

"Sono molto soddisfatto per i rapporti pubblicati in questi giorni, con cui la Commissione europea raccomanda l`apertura dei negoziati di adesione all`Unione europea con l`Albania e con l`Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia. Ritengo sia il meritato riconoscimento delle importanti riforme realizzate da questi due Paesi nel percorso di integrazione europea e della legittima aspirazione dei loro cittadini di fare parte dell`UE in futuro", ha detto Alfano, secondo la nota diffusa dalla Farnesina.

