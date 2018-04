Roma, 19 apr. - Trasferta in Molise rinviata, in attesa di sviluppi e di segnali da Luigi Di Maio. Silvio Berlusconi ha infatti deciso che "resterà a Roma per seguire in prima persona l'esito delle consultazioni e gli sviluppi della complessa situazione politica", fanno sapere dal suo staff.

Berlusconi raggiungerà il Molise domani mattina.