Lo Giudice: si discutano in direzione scelte su governo e Pd

Roma, 19 apr. - "Ci eravamo lasciati alla scorsa direzione con un impegno alla collegialità e ci ritroviamo di fronte a scelte importanti senza luoghi di condivisione . A questo punto è urgente la convocazione della direzione, luogo deputato a confrontarci in modo democratico sulle decisioni da assumere". Lo afferma Sergio Lo Giudice, componente della direzione nazionale del Pd.

"Lo slittamento dell'assemblea nazionale - prosegue - é stato deciso in modo incomprensibile e con dinamiche poco trasparenti. Adesso non si metta la direzione di fronte a fatti compiuti riguardo alle dinamiche di formazione del governo. Si riunisca la direzione e si indichi una data certa per l'assemblea nazionale".