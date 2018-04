Tim, Bollorè lascia guida Vivendi al figlio. Scontro con Elliott

Roma, 19 apr. - In una nuova giornata calda per Tim con l'ennesimo scontro tra il fondo americano Elliott e i francesi di Vivendi per la gestione del gruppo, il numero uno della conglomerata transalpina, Vincent Bollorè, ha annunciato di lasciare la presidenza del gruppo in favore del figlio Yannick, numero uno dal 2013 di Havas la società di pubblicità e pr che Vivendi ha acquisito lo scorso anno. Una dichiarazione a sorpresa fatta dallo stesso Bollorè durante l'assemblea degli azionisti di Vivendi, socio di Tim con il 23,94% e di Mediaset con il 29% circa, che si è tenuta a Parigi. "Propongo di nominare Yannick Bollorè alla presidenza del consiglio di sorveglianza di Vivendi", ha annunciato Bollorè che occupava il ruolo di presidente del supervisory board dal 2014. "Questa - ha aggiunto - è l'ultima assemblea che presiedo", precisando che comunque resterà membro del consiglio di sorveglianza. Subito dopo il cds ha ufficializzato la nomina.

Tutto questo nel giorno in cui si è consumtao un nuovo scontro con il fondo Elliott per la gestione di Tim che ha chiuso in Borsa con un +1,48% a 0,8624 euro. Il fondo di Paul Singer, in vista dell'assemblea del 24 aprile in cui si dovrebbe votare sulla revoca di 6 consiglieri in quota Vivendi e la loro sostituzione come chiesto dallo stesso fondo, è tornato all'attacco contro la gestione francese sottolineando che il titolo ha perso con la guida Vivendi il 35%. In una risposta alle ultime dichiarazioni dei francesi del 17 aprile secondo cui il fondo Elliott "vuole imporre un nuovo, differente corso focalizzato sullo smantellamento del gruppo", Elliott ha ribadito la necessità di un board indipendente replicando punto per punto alle dichiarazion i dei francesi.(Segue)