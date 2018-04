Roma, 19 apr. - Per far nascere un governo "c'è bisogno di buonsenso, mettendo al primo posto gli interessi dell'Italia. Noi ci siamo e non poniamo veti a nessuno". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa a Isernia.

L'accordo, spiega Gelmini, deve essere trovato "partendo dai programmi e non dalle poltrone. Le nostre priorità sono chiare e rispecchiano le emergenze del Paese".