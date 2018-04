Schifani (Fi): impegno per approvare ddl videosorveglianza

Roma, 19 apr. - "Piena condivisione ed appoggio alla proposta di legge della senatrice Giammanco per l'introduzione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle case di cura per combattere gli abusi contro minori, anziani e disabili. Una proposta di legge che Forza Italia ha presentato anche alla Camera e che conferma la grande attenzione del nostro partito per le persone più indifese ed esposte a forme di violenza". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"In particolare - ha aggiunto - penso ai bambini troppo spesso vittime di violenze all'interno delle strutture scolastiche. La loro difesa rappresenta un obiettivo fondamentale e prioritario, legato al più generale principio di tutela della famiglia che in questi anni ha, purtroppo, conosciuto gravi arretramenti. Perciò in Senato mi batterò, insieme alla collega Giammanco, affinchè questo disegno di legge possa diventare legge. Mi auguro, quindi, che lo stallo politico di queste settimane sia definitivamente superato, ed il Parlamento sia messo nelle condizioni di funzionare e lavorare", ha concluso Schifani.