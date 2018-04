Ungaro (Pd): subito più personale per i nostri servizi consolari

Roma, 19 apr. - Implementare con la massima rapidità le procedure della già prevista assunzione di personale per i nostri servizi consolari e priorità a quei paesi in cui i nostri connazionali sono più presenti. Lo chiede in un'interrogazione scritta presentata al Ministro degli Affari Esteri Massimo Ungaro, deputato eletto nella circoscrizione estero Europa per il Partito Democratico.

"I servizi consolari - spiega Ungaro - sono il biglietto da visita dell'Italia nel mondo, oltreché un servizio dovuto ai nostri connazionali residenti fuori dalla Penisola. L'attuale realtà dei servizi consolari italiani, pur con i quotidiani sforzi del personale impiegato, appare non adeguata all'incremento avuto in questi anni della comunità nazionale che vive e lavora all'estero. Secondo le ultime stime gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) risultano essere più di 4,9 milioni. Tra il 2016 e il 2017 gli italiani sono emigrati in 194 destinazioni diverse, la maggior parte di esse collocate in Europa. Il paese di destinazione preferito è il Regno Unito. E sono oltre 340 mila iscritti all'Aire nel Regno Unito e tra i 700-800mila gli italiani residenti in Gran Bretagna. Per queste ragioni ho chiesto, con unìinterrogazione scritta al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, di implementare con la massima rapidità le procedure della già prevista assunzione delle unità di personale per il biennio 2018-2020; e se non intenda assegnare con celerità il personale che sarà immesso in ruolo e destinato all'estero, dando priorità a quei paesi in cui i nostri connazionali sono più presenti, chiarendo da ultimo quali siano le previsioni di rinforzo di personale nel consolato generale d`Italia a Londra e dell`ufficio consolare di Manchester".