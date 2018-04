Washington, 19 apr. - A contribuire al risultato delle elezioni del 4 marzo scorso in Italia è stato il fatto che non si è percepito completamente il disagio che la crisi ha prodotto, soprattutto per quanto riguarda l'allargamento delle disuguaglianze. Pier Carlo Padoan, il ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, ha spiegato così l'esito delle elezioni da Washington, dove partecipa ai lavori primaverili dell'Fmi.