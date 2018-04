Orlando: per il Pd è tempo di scegliere, serve chiarimento

Roma, 19 apr. - Le "attuali divergenze" nel Pd "sul sistema di relazioni con le altre forze politiche e sulla collocazione riguardo alle famiglie europee, sono la conseguenza di un mancato chiarimento necessario da molto tempo ma che il voto ha reso urgente. Peggio della sconfitta può diventare la reazione o meglio la mancata reazione alla sconfitta". E' quanto scrive il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando nel suo blog sull'Huffington post.

"La discussione dentro il nostro partito - aggiunge - è degenerata in uno scontro tra tifoserie. Chiedere di recuperare i toni adeguati non basta più. Io credo che i toni siano la conseguenza di questioni per troppo tempo rimosse. Dobbiamo recuperare la profondità dei quesiti che ci stanno di fronte. In campo ci sono opinioni diverse che partono tutte da dati di realtà. Riconoscerle in modo non formale e retorico sarebbe un importante passo che aiuterebbe a sconfiggere l'eccesso di personalizzazione e di settarismo che spesso ci pervade. Per questo credo sia stato un errore, che rischia di incancrenire ancora di più la situazione, la decisione di rinviare l'Assemblea".

Per Orlando "non si tratta di rispolverare ideologismi anticapitalisti ma di tenere insieme l'azione di governo con l'ambizione di una riforma radicale dei meccanismi di produzione, di accumulazione e di distribuzione della ricchezza". E in questo quadro l'operazione che ha portato alla nascita di Leu è stata "essenzialmente un'operazione di ceto politico, esterna, ma sostanzialmente dentro la dinamica del Pd. Una sorta di controcanto alla nostra proposta, non un'altra proposta".

"Il 4 marzo - conclude - non ha posto in questione soltanto questo Pd, ha posto in questione il Pd. La drammaticità del risultato archivia la stessa idea del centro sinistra così come fu concepito negli anni '90. Non si tengono più insieme le domande differenziate di ottimisti e esclusi con un trattino. Occorre una idea della società e del suo sviluppo che li tenga insieme".