Costa: mettono veti su Fi? E io aderisco

Roma, 19 apr. - "Qualcuno pensa di indebolire Forza Italia con la politica dei veti, degli attacchi, dei pregiudizi? In me questo atteggiamento provoca l'effetto contrario ed ho così deciso di aderire al gruppo". Lo afferma in una nota Enrico Costa, deputato rientrato in Forza Italia.

"E sono convinto - aggiunge - che la stessa reazione l'avranno tanti cittadini che chiedono più responsabilità e meno divisioni. Ringrazio il presidente Berlusconi, il capogruppo Gelmini, e tutti i parlamentari che mi hanno riservato tanto calore".

"In questa fase difficile sarà fondamentale affermare e tutelare i valori liberali e Forza Italia è la casa ideale per questo impegno", conclude.