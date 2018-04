Sgarbi: governo con M5s? Io subito fuori da Fi, vado al Misto

Roma, 19 apr. - "Un governo M5S-FI? Se Di Maio cambiasse idea e facesse un governo con Forza Italia me ne andrei subito fuori, al gruppo Misto, non voglio neanche respirare l'aria dei grillini". A sparare a zero sul leader M5S è Vittorio Sgarbi, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Lei ha avuto parole di fuoco per il leader 5S. "Di Maio è uno psiconano, lui come nano è Cucciolo, mentre Berlusconi è più grosso, diciamo che è Mammolo". Ha già incontrato Di Maio in Parlamento? "Sì, ma quando lui è passato ha abbassato lo sguardo, lo avrei trafitto solo guardandolo". Se Di Maio venisse da lei per parlare, lei gli rivolgerebbe la parola? "Certo, come no. Gli direi di farmi da portaborse, l'unica cosa che può fare". E se le chiedesse di fare il ministro in un suo governo? "Lo farei subito, così lo rimanderei a scuola".