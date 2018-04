Ass. ex parlamentari: sui vitalizi Camera fuori da Costituzione?

Roma, 19 apr. - "Spero che ci sia una chiara e netta smentita dell'affermazione, attribuita dal Messaggero alla Camera dei deputati, secondo la quale, in materia di vitalizi, si farebbe ricorso, anziché alla legge, a una delibera dell'ufficio di presidenza per aggirare le obiezioni di incostituzionalità sollevate dall'Associazione degli ex parlamentari". E' quanto si legge in una nota del presidente dell'associazione, Antonello Falomi.

"Se così non fosse - si legge ancora nel comunicato - saremmo di fronte ad una affermazione grave che porrebbe l'ufficio di presidenza della Camera al di sopra e al di fuori della Costituzione repubblicana, aprendo così la strada ad ogni forma di arbitrio".