Migranti, Austria: per entrare 840 euro e via il cellulare -2

Roma, 19 apr. - Inoltre - spiega il quotidiano tedesco Die Welt - verrà loro chiesto di consegnare il cellulare così da consentire alle autorità di stabilire la loro "vera" provenienza e il percorso del loro viaggio per raggiungere l'Austria. Infine tutti i richiedenti che si macchiano di reati saranno immediatamente deportati anche se minorenni, ha spiegato Strache, mentre coloro che, pur riconosciuti come profughi, si recheranno "in vacanza" in patria, perderanno il permesso di soggiorno.

L'Austria ha stabilito un limite massimo per le procedure di asilo dal 2016. Quest'anno è stata fissato a 30.000.