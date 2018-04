Roma, 19 apr. - Nell'asta in programma il prossimo 24 aprile, il Tesoro intende raccogliere fino a 3,75 miliardi di euro collocandio Ctz e Btpei. Lo comunica una nota del Tesoro.

Nel dettaglio, per il Ctz, terza tranche, scadenza 20 marzo 2020, l'importo offerto è compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro.

Per i Btpei in collocamento il decennale, scadenza 2028, e il quindicennale, scadenza 2032, per un importo complessivo, per entrambi i titoli, compreso tra 1,25 e 1,75 miliardi.