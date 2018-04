Consumi, Coldiretti: via libera ue al biologico contaminato -2

Roma, 19 apr. - In questo quadro per difendere i primati della produzione Made in Italy è necessario - chiede la Coldiretti - accelerare sul marchio nazionale per le produzioni biologiche italiane per consentire scelte di acquisto piu` consapevoli, con sei italiani su dieci (60%) che nel 2017 hanno acquistato almeno qualche volta prodotti biologici, secondo l`indagine Coldiretti/Ixe`.

L`Italia detiene la leadership nel numero di imprese con 72.154 operatori e 1.796.363 ettari, in un aumento del 20% su base annua, secondo le analisi Coldiretti su dati Sinab. La crescita della domanda - sottolinea la Coldiretti - ha spinto l`aumento delle produzioni Tra le colture con maggiore incremento ci sono gli ortaggi (+48,9%), cereali (+32,6%), vite (+23,8%) e olivo (+23,7%) mentre a livello territoriale - continua la Coldiretti - la maggiore estensione delle superfici è registrata in Sicilia con 363.639 ettari, cui seguono la Puglia con 255.831 ettari e la Calabria con 204.428 ettari. Il fatturato realizzato dal settore al consumo - conclude la Coldiretti - supera i 2,5 miliardi di euro e tra i canali di acquisto accanto alla grande distribuzione e ai negozi specializzati particolarmente dinamici sono stati gli acquisti diretti dai produttori nei così detti farmers market, come la rete degli agricoltori di Campagna Amica in testa.