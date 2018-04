Centinaio: Berlusconi e Di Maio, basta toni campagna elettorale

Roma, 19 apr. - "Il passo laterale di Berlusconi che stiamo chiedendo è quello di non provocare. Lo abbiamo visto tutti cosa ha fatto dopo il secondo giro delle consultazioni mentre parlava Matteo Salvini". Lo ha detto presidente dei senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

"Alla Casellati - ha aggiunto Centinaio - abbiamo detto che siamo disponibili a dormirci sopra ma temo che, per come stanno le cose, il mandato alla Casellati sia abbastanza segnato".

"Non stiamo chiedendo - ha concluso Centinaio - un passo indietro a Berlusconi, come ha mal interpretato Di Maio. Stiamo chiedendo ad entrambi di smetterla con questi toni da campagna elettorale. Noi vogliamo governare. Siamo stati eletti per dare un governo a questo Paese".