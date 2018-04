Padoan: nella Ue sì a riduzione e condivisione rischi

Washington, 19 apr. - Nella Ue "dobbiamo avere sia la riduzione del rischio sia la condivisione del rischio". Ne è convinto Pier Carlo Padoan, ministro italiano dell'Economia.

Intervenendo in un dibattito sulla riforma dell'Eurozona organizzato nell'ambito degli Spring Meeting del Fondo monetario internazionale, Padoan ha aggiunto: "Secondo me non è stato fatto abbastanza per condividere il rischio. Ci deve essere abbastanza fiducia tra i Paesi membri. Siamo onesti: ci fidiamo abbastanza gli uni degli altri in questo bellissimo progetto che è la Ue?"