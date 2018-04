Snam, Alverà: Desfa conferma ruolo centrale Italia nell'energia

Milano, 19 apr. - "Questo risultato conferma il ruolo centrale dell'Italia nel settore delle infrastrutture energetiche in Europa e nel Mediterraneo. Siamo orgogliosi di veder valorizzate con queste operazioni tecnologie e competenze di eccellenza italiane". Così il Ceo di Snam, Marco Alverà, ha commentato l'aggiudicazione della gara per l'acquisizione, in consorzio, del 66% dell'operatore greco Desfa.

"Con i nostri partner Enagas e Fluxys - ha proseguito - abbiamo costruito un forte consorzio industriale europeo con l`obiettivo di sviluppare ulteriormente Desfa, il mercato greco, l`Energy Union e l`intero sistema energetico dell`Europa mediterranea, a beneficio dei consumatori, della competitività delle imprese, della sicurezza delle forniture e della decarbonizzazione".