Germania, aggressione antisemita: si costituisce profugo... -2

Roma, 19 apr. - L'autore del video, nonché vittima dell'aggressione a causa della kippah che portava sul capo, ha poi spiegato di non essere un ebreo, bensì un arabo-israeliano. Il giovane, 21 anni, ha raccontato alla Deutsche Welle di aver indossato la kippah, regalatagli da un amico, proprio per vedere che effetto fa camminare "da ebreo" per Berlino. Il giovane ha detto di aver caricato le immagini sui social "per la polizia e per il popolo tedesco e anche per il mondo intero, affinché tutti capiscano quanto sia terribile per un ebreo circolare per le strade di Berlino in questo periodo".

L'aggressione è stata immediatamente condannata dal mondo politico tedesco. La cancelliera Angela Merkel l'ha descritta come una "sciagura" mentre il ministro degli Esteri Heicko Maas ha detto che la Germania porta la "responsabilità della protezione del popolo ebreo". (con fonte afp)