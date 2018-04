Carceri, Costa (Fi): nel 2017 oltre 1000 casi ingiusta detenzione

Roma, 19 apr. - "Mi inserisco nell'interessante dibattito suscitato oggi dal rapporto dell'Associazione 'Antigone', per evidenziare come negli ultimi 25 anni (dal 1992 al 31 dicembre 2017) 26412 persone hanno subito un'ingiusta detenzione e sono state indennizzate dallo Stato, che ha versato complessivamente oltre 656 milioni di euro". Lo afferma in una nota Enrico Costa di Fi.

"Se, a questi numeri, sommiamo gli errori giudiziari (casi di condanna con sentenza definitiva che, dopo un processo di revisione, si trasformano in assoluzione) il numero delle vittime sale a 26550 e la somma totale degli indennizzi ad oltre 768 milioni di euro. Nel 2017 i casi di ingiusta detenzione - aggiunge - sono stati oltre 1000 per un ammontare complessivo superiore ai 34 milioni di euro.Purtroppo c'è ancora chi si ostina a definire questi numeri come 'fisiologici', dimenticando che dietro ognuna di queste cifre si nascondono storie di persone che perdono la famiglia, il lavoro, la reputazione e certamente un indennizzo non può alleviarne le sofferenze".