Roma, 19 apr. - "Siamo per una Confindustria sempre più istituzione e sempre meno patriarcato - ha proseguito Boccia - siamo contro il comando ma per il governo".

In questo senso l'accordo firmato oggi con Intesa Sanpaolo su credito e sviluppo delle imprese, secondo il Presidente di Confindustria "è un po' un esempio di come si cambi il Paese senza gridare ed in silenzio, non con il metodo del conflitto ma con un metodo della collaborazione per la competitività".