Governo, Sisto: centrodestra unito, basta picci istituzionali M5S

Roma, 19 apr. - "Il centrodestra è unito e responsabilmente concentrato su temi e proposte concrete per il governo del Paese. Quanto ai 5 Stelle, le ultime aperture al Pd sono in antitesi storica e culturale con le loro posizioni, così come è assurdo il tentativo di porre veti all'interno della coalizione che ha vinto le elezioni". Lo ha detto a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Si tratta - ha proseguito - di un gioco tattico così scoperto da risultare persino puerile: con il veto a Berlusconi e Forza Italia e la contemporanea ipotesi di abbraccio mortale con i dem si cerca di indebolire Salvini e di spaccare il centrodestra. Obiettivo geneticamente fallito. E' ora di smetterla con i 'picci' istituzionali e di dimostrare se il M5S è capace di una proposta governativa credibile", ha concluso.