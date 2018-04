Trasporti, Sita: in 10 anni bagagli aerei "disguidati" -70%

Roma, 19 apr. - Le compagnie aeree di tutto il mondo continuano a migliorare le performance nella consegna dei bagagli. Con un numero di passeggeri in continua crescita - nel 2017 hanno volato più di 4 miliardi di persone - le compagnie aeree sono riuscite a ridurre la percentuale di bagagli disguidati, arrivata a 5,57 ogni mille passeggeri, il livello più basso mai registrato. Rispetto al 2007, si tratta di una diminuzione di oltre il 70%, secondo un andamento di costante miglioramento. Lo comunica una nota del Sita.

Secondo lo studio del Sita, il 2018 sarà il punto di svolta per l`industria del trasporto aereo di tutto il mondo, poiché le compagnie aree stanno adottando in misura sempre maggiore tecnologie per il tracking dei bagagli.

"Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato miglioramenti significativi nella gestione dei bagagli, poiché le compagnie aeree hanno iniziato ad approfittare in modo sempre più diffuso delle tecnologie e dei loro vantaggi. Ora, grazie anche alla spinta di Iata verso il raggiungimento dell`obiettivo del 100% di bagagli tracciati, l`utilizzo della tecnologia crescerà ulteriormente. La tracciabilità integrale dei bagagli lungo l`intera filiera fornisce tutte le informazioni in grado di rivelare dove i processi operativi possono essere migliorati. Già quest`anno potrà rappresentare un vero punto di svolta per il settore, dal momento che le compagnie aeree hanno ben presente il valore dei dati relativi alla tracciabilità dei 4,65 miliardi di valige trasportate", ha dichiarato Sergio Colella, presidente per l`Europa di Sita.