Automotive, Fiom Torino: domani sciopero all'Emarc

Torino, 19 apr. - Sciopero domani di un'ora su tutti e tre i turni alla Emarc, azienda che produce costruzioni meccaniche e stampaggio per il settore automotive, a Chivasso (221 addetti) e Vinovo (41 addetti), nel torinese. L'eliminazione di due presse, l'esodo incentivato di alcuni lavoratori e l'assenza di nuove commesse hanno messo in allarme i lavoratori. Inoltre a ottobre scadranno i contratti di solidarietà attualmente impiegati e non ci sono a disposizione ulteriori ammortizzatori sociali.

"È urgente un chiarimento con l'azienda, con la quale per altro i colloqui sono frequenti: non è possibile che vengano smontate due presse a nostra insaputa. Siamo a disposizione per collaborare ad uscire da questo periodo di difficoltà, ma è necessario che l'azienda dimostri di avere un piano efficace per garantire occupazione e produzione e che sia in grado di metterlo in pratica" hanno dichiarato Luca Pettigiani e Bruno Ieraci, responsabili della Emarc di Chivasso e Vinovo per la Fiom-Cgil torinese.