Cina fa volare bombardieri e caccia vicino Taiwan

Roma, 19 apr. - Bombardieri e aerei spia cinesi hanno volato attorno a Taiwan in esercitazioni militari che rischiano di innalzare la tensione attorno a una delle dispute più calde della regione dell'Asia orientale.

Secondo quanto ha riferito il portavoce dell'aeronautica cinese Shen Jinke, bombardieri H-6K, aerei da combattimento e da ricognizione Su-30 e J-11 hanno preso parte a esercitazioni di pattugliamento attorno a Taiwan, che Pechino considera parte del suo territorio.

Il portavoce dell'Ufficio degli affari di Taiwan, dal canto suo, ha chiarito che le esercitazioni vogliono essere un avvertimento a chi sta spingendo per l'indipendenza di Taiwan.

Il ministero della Difesa taiwanese ha confermato che diversi aerei cinesi, tra i quali bombardiari, sono stati visti ieri sera vicino allo stretto di Miyako, vicino all'isola giapponese di Okinawa, prima di tornare alla loro base attraverso il canale Bashi.

"La Cina ha deliberatamente manipolato la pressione e ha minacciato Taiwan in un tentativo di accrescere le tensioni tra i due lati della regione" ha commentato Chiu Chui-chengb del ministero degli Affari della Cina continentale in una conferenza stampa. "Noi - ha aggiunto - non piegheremo mai la testa ad alcuna minaccia o spinta militare".

L'Esercito di liberazione popolare cinese ha inoltre annunciato di aver svolto esercitazioni elicotteristiche con missili al largo della Cina meridionale, senza confermare che abbiano avuto luogo nello stretto di Taiwan.