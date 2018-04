Molise, Gelmini: centrodestra unito vicino alla vittoria

Roma, 19 apr. - "Penso che queste elezioni siano decisive per i molisani, noi vogliamo partire dal territorio e sappiamo che queste elezioni possono cambiare la qualità della vita delle persone che vivono in questa regione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Isernia.

"Il Molise - ha aggiunto - è una regione che esce con grandi difficoltà dalla crisi economica, un po' come il Paese ma con una preoccupazione in più per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, con una crescita che stenta ad affermarsi. Forza Italia con i suoi parlamentari e con il presidente Berlusconi è qui per sostenere Donato Toma, un candidato competente di grande esperienza. Abbiamo scelto, non a caso, un commercialista perché siamo convinti che dopo il fallimento del governo di sinistra ci sia bisogno di un buon amministratore, di un buon padre di famiglia che sappia ben gestire le risorse a disposizione".

"Il centrodestra qui, come nelle altre regioni che governiamo, si presenta unito, la nostra unità è un valore, è un segno di rispetto nei confronti di coloro che ci hanno votato il 4 di marzo. Siamo fiduciosi, manca poco per vincere in questa regione e quindi facciamo un appello ai molisani affinché domenica 22 aprile vadano a votare e facciano una scelta di campo per Toma presidente", ha concluso.