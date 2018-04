Governo, Boccia: serve responsabilità di tutti su contenuti

Roma, 19 apr. - "Tutte le forze politiche devono avere senso di responsabilità" ed è "arrivato forse il momento di cominciare a confrontarsi sulle piattaforme di contenuti e non sulle tattiche". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia commentando lo stato delle trattative per la formazione del governo.

"Ci sono degli elementi importanti che abbiamo posto all'attenzione dei partiti - ha aggiunto - centralità del lavoro, riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, inclusione dei giovani, infrastrutture all'altezza a partire dal Sud. Sono tutte cose non ideologiche su cui varrebbe la pena concentrarsi per capire se c'è convergenza. Occorre tornare ai contenuti prescindendo dalle tattiche per una stagione di responsabilità che i partiti devono fare propria ed essere all'altezza di un governo di un grande paese industriale. Questa è la nostra aspettativa".

"Io sono sempre fiducioso, sono ottimista nelle aspettative e pessimista nelle previsioni. Tutte le forze devono avere questo senso di responsabilità" ha proseguito.

Meno importanti, secondo il Presidente di Confindustria, sono i tempi stretti: "Il tempo è utile, è meglio aspettare un pochino e fare le cose bene che essere frettolosi. Ma è evidente che il tempo lungo non gioca a favore del Paese".