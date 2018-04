Banche, Ance: preoccupati da indicazioni Ue per stretta su Npl

Roma, 19 apr. - Preoccupazione dall'Ance per "le nuove indicazioni che arrivano dall`Europa sulla gestione dei crediti deteriorati, a seguito delle problematiche legate agli Npl". Lo spiega il presidente dell`Ance, Gabriele Buia, che ammonisce: "Condividiamo le critiche avanzate ieri dall`Abi sulle linee guida dell`Eba e siamo convinti che non possiamo persistere negli errori che hanno già causato danni enormi all`economia nazionale, mettendo in difficoltà le imprese e gli istituti di credito".

Il riferimento è rivolto alle nuove linee guida dell`Eba, l`Authority bancaria europea, che prevedono un`ulteriore stretta sugli Npl e quindi sui prestiti alle imprese.

"I nuovi inasprimenti, se attuati, danneggeranno ulteriormente il settore delle costruzioni che più di tutti in questi anni ha sofferto di mancanza di liquidità e che continua a soffrire da oltre 10 anni di una crisi di sistema, anche a causa delle imposizioni europee", segnala Buia. Nei confronti del settore, infatti, da parte dell`Eba c`è un accanimento particolare, segnala l`Ance.

"Come si spiega altrimenti che le nuove indicazioni dell`Authority dispongano accantonamenti pari al 150% per i prestiti al settore immobiliare, senza distinzione di sorta e senza alcuna valutazione preventiva come se fossero tutti prestiti speculativi e quindi ad alto rischio", si chiede il Presidente dei costruttori. E` necessario, dunque, "che il nostro Paese si attivi per opporsi con fermezza a queste indicazioni che, ancora una volta, provocheranno conseguenze devastanti per l`intera economia".