Paita (Pd) a Toti: basta nascondere le slot sotto al tappeto

Roma, 19 apr. - "Nascondere le slot sotto al tappeto, come ha fatto Toti con la sua sanatoria, non serve a nulla. A dirlo non è solo il buon senso e una politica attenta al contrasto della ludopatia, quella messa in campo dal Pd, a dirlo oggi è anche il garante per l'infanzia". Così Raffaella Paita parlamentare del Pd.

"Slot machine e videolottery sono diventate una vera e propria piaga sociale. Una cosa che a noi era già chiara sei anni fa: per questo approvammo la legge 17, al solo scopo di dare il tempo agli esercenti di riorganizzare la loro attività, per arrivare a una stretta per salvaguardare le vittime della ludopatia. Esattamente il contrario di quello che vuol fare la giunta Toti, che di proroga in proroga sta sempre coi più forti abbandonando i più deboli a loro stessi", conclude la deputata dem.