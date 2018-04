Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump -5

Roma, 19 apr. - Abe ha ribadito di ritenere il TPP l'ipotesi migliore per tutte le parti, Trump ha detto invece di continuare a preferire l'idea di accordi bilaterali e di essere pronto a considerare la cornice multilaterale solo "se verrà offerto un accordo che io non potrei rifiutare a nome degli Stati uniti". Il TPP aveva già avuto una lunga gestazione e ogni concessione in settori chiave come quello agricolo e quello delle auto era stata questione molto delicata anche per Tokyo. Una ricontrattazione più favorevole per gli Usa non sarebbe semplice per un leader come Abe che a settembre deve affrontare cruciali elezioni interne al suo partito: se le perderà, perderà anche il posto da premier. Elezioni, tra l'altro, che si preannunciano più complicate del previsto, alla luce dei diversi scandali che il suo governo si trova ad affrontare.

Sul fronte dei dazi, poi, Trump ha concesso davvero poco. Il Giappone non è stato esentato dalle tariffe su acciaio e alluminio, diversamente da quanto è accaduto per altri alleati dell'America. Trump si è limitato ad assicurare un impegno a riconsiderare la questione se si raggiungerà un qualche accordo sul commercio che contribuisca ad abbassare il forte deficit commerciale americano rispetto a Tokyo, che ammonta a circa 60 miliardi di dollari.