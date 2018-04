Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump -4

Roma, 19 apr. - Moon Jae-in, che ha parlato oggi con gli mogul dei media sudcoreani a Seoul, ha espresso un'idea molto ottimistica, segnalando che la Corea del Nord non ha posto la precondizione per la pace che Washington ritiri i suoi 30mila uomini circa dalla Penisola coreana. Cina e Russia, dal canto loro, hanno espresso soddisfazione e sostegno alle aperture nordcoreane. La capitale dello scetticismo, insomma, resta Tokyo. E l'inatteso entusiasmo di Trump delle ultime settimane pare aver vanificato tutto l'investimento che Abe aveva fatto nel cercare di essere il leader mondiale più vicino al presidente americano.

D'altronde, anche sul versante economico, questo investimento non ha pagato finora granché. Nella due giorni di Mar-a-Lago Abe ha ottenuto che si avviino "colloqui per accordi di libero, equo e reciproco commercio". Ma non c'è stato alcun concreto passo avanti sulla possibilità che Trump torni sui suoi passi rispetto al ritiro dal Partenariato trans-Pacifico (TPP), l'accordo di libero scambio per il quale Abe si è molto speso (assieme al predecessore di Trump, Barack Obama) e che l'attuale inquilino della Casa bianca ha scaricato. (Segue)