Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump -3

Roma, 19 apr. - "Lavoreremo molto duramente su questo tema e lavoreremo per tentare di portare questa gente a casa, molto molto duramente", ha assicurato Trump nella conferenza stampa congiunta con Abe. Una dichiarazione che accende speranze negli anziani familiari delle vittime dei rapimenti, i quali hanno dichiarato apertamente questa opportunità probabilmente l'ultima. In questo senso, dal punto di vista di Abe aver ottenuto l'impegno di Trump potrebbe non essere abbastanza: a questo punto servono risultati.

Su questo pesa un'incognita: quanto può incidere questa vicenda sul più ampio processo di pace Usa-Corea del Nord? Nel summit Kim-Trump, infatti, sul tappeto ci sarà la possibilità di superare l'armistizio, che ha sospeso la guerra di Corea nel 1953, per arrivare a un trattato di pace, alla normalizzazione dei rapporti, alla fine delle sanzioni. "Noi speriamo di vedere il giorno in cui l'intera Penisola coreana potrà vivere insieme in sicurezza, prosperità e pace", ha detto il presidente americano nella conferenza stampa congiunta. "Come ho detto prima, c'è una strada luminosa disponibile per la Corea del Nord, quando raggiungerà una denuclearizzazione in maniera completa, verificabile e irreversibile. Sarà un grande giorno per loro, un grande giorno per il mondo". (Segue)