Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump -2

Roma, 19 apr. - Di questa spettacolare evoluzione Abe è stato finora solo spettatore. Kim non ha lanciato segnali di distensione al Giappone e, per quanto lo stesso primo ministro giapponese abbia auspicato un incontro con il giovane capo della Repubblica democratica popolare di Corea, nulla si è concretizzato. A Tokyo c'è preoccupazione per un processo sul quale non sembra esserci possibilità d'influire. Il timore è che, eccitato dalla possibilità di fare la storia, Trump conceda troppo. O, frustrato dalla delusione in caso di incontro infruttuoso, il fumantino presidente americano acceleri sul fronte militare contro la Corea del Nord. E il Giappone in quel caso sarebbe proprio in prima linea.

A Mar-a-Lago Abe ha cercato di far valere le sue ragioni. Ha ottenuto da Trump l'impegno a porre sul tavolo del summit la questione dei rapiti giapponesi negli anni '70 e '80. Si tratta di una vicenda importante per l'opinione pubblica interna, che Abe ha sempre messo al centro della sua azione politica. Tokyo ha accertato il rapimento di 17 persone, la Corea del Nord ha ammesso 13 sequestri, riconsegnando cinque persone e dando per morte altre otto. Senza però fornire alcuna prova credibile del decesso. (Segue)