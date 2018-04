Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump

Roma, 19 apr. - Non può essere uno Shinzo Abe soddisfatto quello che torna in Giappone dopo aver trascorso due giorni, tra banchetti e partite di golf, nel resort di Mar-a-Lago ospite del presidente degli Stati uniti Donald Trump. Azzoppato nella sua popolarità dagli scandali interni che hanno lambito lui e il suo governo, il premier nipponico sperava di ottenere qualcosa dall'amico Donald per far tornare a brillare la sua stella. Ma il padrone di casa non è apparso particolarmente preoccupato di favorirlo né sul fronte della politica internazionale né su quello del commercio bilaterale.

Tokyo sta guardando dal balcone il dialogo che ha acceso nuove speranze di pace nella Penisola coreana. I summit in cantiere tra Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, quello che potrebbe vedere Kim e Trump faccia-a-faccia a fine maggio o inizio giugno, quello già avvenuto a Pechino tra il leader di Pyongyang e il presidente Xi Jinping stanno facendo sperare che si apra una strada verso la denuclearizzazione la pace nella Penisola coreana. (Segue)