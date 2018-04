Roma, 19 apr. - "Il nuovo caso di bullismo a Velletri ci dice che dobbiamo tornare in qualche modo a rifondare la scuola: più educazione civica, più rispetto per chi la pensa diversamente da noi, educazione ai social e soprattutto un nuovo rapporto con le famiglie". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Un bullo è una sconfitta non solo per la scuola, ma per tutta la società. Purtroppo c'è troppa violenza anche veicolata dai social", concordo Patriarca.